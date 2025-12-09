Lista “Nature 10”, due personalità cinesi tra chi ha plasmato scienza nel 2025

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek, e la geoscienziata cinese Du Mengran sono stati selezionati per la lista annuale “Nature’s 10” della rivista “Nature”, che mette in evidenza dieci personalità al centro di alcune delle più importanti storie scientifiche del 2025.

Ai due è stato riconosciuto rispettivamente il progresso di modelli di intelligenza artificiale su larga scala che stanno ridefinendo la ricerca e l’innovazione globali, e l’esplorazione pionieristica delle profondità marine.

Compilata dagli editor di “Nature”, la selezione non rappresenta né un premio né una classifica, ma una lista che esplora gli importanti sviluppi e storie della scienza nell’ultimo anno e alcune delle personalità che vi hanno ricoperto ruoli significativi, spesso come membri di grandi team di ricerca.

