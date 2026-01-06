L’espansione della “Dottrina Donroe” fa scattare l’allarme in tutta l’America Latina

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (XINHUA) – Dopo che sabato le forze armate statunitensi hanno fatto irruzione in Venezuela e catturato con la forza il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato più tardi quello stesso giorno che gli Stati Uniti “gestiranno” il Paese sud-americano.

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e il cosiddetto “piano di gestione”, come osservato dagli analisti, rappresentano in sostanza una prova del suo piano per espandere la “Dottrina Donroe”, una versione modificata da Trump della Dottrina Monroe e volta a controllare l’emisfero occidentale e a saccheggiarne le risorse.

“GESTIRE” O SACCHEGGIARE IL VENEZUELA

Trump ha dichiarato in una conferenza stampa sabato che gli Stati Uniti istituiranno un gruppo di lavoro composto da personale diplomatico e militare per “gestire” il Venezuela verso una “transizione sicura, appropriata e giudiziosa”.

Trump ha inoltre minacciato affermando che gli Stati Uniti “non hanno paura” di dispiegare forze militari sul campo e lanceranno, se necessario, una seconda ondata di attacchi più ampia contro il Venezuela.

Sebbene il piano specifico resti al momento poco chiaro, la cosiddetta “gestione” da parte degli Stati Uniti è essenzialmente un tentativo di attuare un intervento sostanziale in Venezuela attraverso manipolazione politica e controllo delle risorse, hanno osservato gli esperti.

Allan Fajardo, sociologo dell’Università nazionale autonoma dell’Honduras, ha riferito a Xinhua che esistono due possibilità per la cosiddetta “gestione della transizione” da parte degli Stati Uniti.

La prima consiste nel mantenere formalmente l’attuale governo e l’impianto istituzionale del Venezuela e continuare a interferire negli affari interni del Paese esercitando pressioni politiche ed economiche.

La seconda possibilità è favorire direttamente un regime filo-statunitense, senza escludere neppure l’eventualità di un intervento militare su più larga scala e dell’occupazione del territorio venezuelano in futuro, ha affermato Fajardo.

Trump ha inoltre menzionato in conferenza stampa che grandi compagnie petrolifere statunitensi entreranno in Venezuela per riparare infrastrutture petrolifere gravemente degradate e iniziare a generare un fatturato.

Cao Ting, direttrice del Centro di ricerca sugli studi latinoamericani della Fudan University, ha affermato che, a giudicare dallo stile coerente dell’amministrazione Trump, l’obiettivo strategico potrebbe essere quello di controllare la linfa vitale petrolifera del Venezuela favorendo delegati statunitensi nel Paese, senza impegnarsi in un’occupazione di lungo periodo.

Questo cosiddetto modello di “gestione” non è incentrato sul miglioramento delle condizioni di vita della popolazione o sulla ricostruzione del Paese, ma sull’appropriazione delle risorse, ha dichiarato Jaime Tamayo, specialista di relazioni internazionali e politologo dell’Università di Guadalajara.

Ciò porterà all’indebolimento della capacità di governance del Venezuela, alla separazione tra amministrazione e sicurezza, al deterioramento dell’ordine pubblico e al proliferare della violenza, hanno affermato gli studiosi.

IL VENEZUELA DOPO MADURO

Secondo la Costituzione venezuelana, se il presidente è “assolutamente assente”, il potere viene trasferito al vice presidente, con l’organizzazione di elezioni generali entro 30 giorni.

Tuttavia, la Corte suprema di giustizia del Venezuela non ha annunciato che Maduro sia “assolutamente assente”, sebbene abbia ordinato alla vice presidente Delcy Rodriguez di assumere immediatamente la carica di presidente ad interim dopo la cattura di Maduro, il che, secondo le analisi dei media, suggerisce che potrebbero non tenersi elezioni generali entro 30 giorni.

Gli esperti ritengono che Rodriguez e suo fratello siano attualmente importanti rappresentanti delle forze di sinistra, con posizioni relativamente moderate.

In un discorso televisivo di sabato, Rodriguez ha assunto una posizione dura nei confronti degli Stati Uniti, condannando le loro azioni come un’aggressione militare senza precedenti e affermando che il Venezuela non diventerà mai una colonia di alcun Paese né uno schiavo di alcun impero, nonostante la precedente affermazione di Trump secondo cui la vice presidente avrebbe promesso di fare ciò che gli Stati Uniti volevano.

Tamayo ritiene che le attuali forze politiche di sinistra in Venezuela e la loro base sociale restino relativamente stabili, rendendo difficile per gli Stati Uniti spezzare nel breve periodo l’attuale assetto politico del Paese. Potrebbero adottare una strategia fomentando divisioni per conquistare il sostegno di alcune figure politiche o militari di alto livello in Venezuela.

AMERICA LATINA IN STATO DI ALLERTA

“Oggi è il Venezuela, domani potrebbe essere chiunque altro”, ha dichiarato sabato il presidente del Cile Gabriel Boric, lanciando l’allarme in tutti i Paesi dell’America Latina sull’ingerenza egemonica degli Stati Uniti.

Esperti e organi mediatici latinoamericani ritengono che l’azione statunitense contro il Venezuela miri a creare un “effetto raggelante” come deterrente per i Paesi della regione e rappresenti una versione aggiornata della “Dottrina Monroe”.

Jose Ignacio Martinez, specialista di relazioni internazionali dell’Università nazionale autonoma del Messico, ha affermato che Washington sta mettendo in evidenza una logica prepotente che definisce arbitrariamente chi può diventare presidente e quale sia un “Paese legittimo”, etichettando con leggerezza Paesi e leader coinvolti come “terroristi”, “trafficanti di droga” o “dittatori”.

I leader di Brasile, Messico, Cuba, Honduras e Cile, tra gli altri, hanno pubblicamente condannato gli Stati Uniti e invitato la comunità internazionale ad adottare azioni urgenti.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha definito “inaccettabili” le azioni delle forze armate statunitensi, affermando che violano la sovranità del Venezuela e creano un precedente pericoloso.

Le azioni degli Stati Uniti colpiscono al cuore la sovranità nazionale e hanno suscitato preoccupazioni anche tra alcune forze di opposizione in Venezuela. Sotto una pressione crescente, i Paesi dell’America Latina potrebbero cercare una maggiore unità e autosufficienza per contrastare l’egemonia, secondo le analisi dei media latinoamericani. (XINHUA)