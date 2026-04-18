La Cina vara misure per rafforzare le zone franche integrate

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha varato un pacchetto di misure per promuovere l’espansione e il miglioramento qualitativo delle zone franche integrate, con l’obiettivo di sostenerne uno sviluppo di alta qualità.

Le 24 misure, rese pubbliche in un documento trasmesso dall’Ufficio generale del Consiglio di Stato e diffuso dall’Amministrazione generale delle dogane, si concentrano su quattro ambiti: sviluppo di nuovi formati e modelli di business, rafforzamento della resilienza e della sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento, promozione dell’integrazione tra commercio interno ed estero, miglioramento della regolamentazione intelligente e del coordinamento della governance.

Il documento delinea misure specifiche a sostegno della manutenzione e delle ispezioni in regime di deposito doganale, del commercio elettronico transfrontaliero e dello sviluppo coordinato nella ricerca biomedica.

Le zone franche integrate sono aree sottoposte alla vigilanza doganale con procedure di sdoganamento semplificate e rappresentano piattaforme fondamentali per l’apertura della Cina. Politiche come i rimborsi fiscali all’ingresso, le importazioni in regime di deposito doganale e la libera circolazione delle merci all’interno della zona consentono alle imprese di ridurre in modo significativo i costi di transazione di natura istituzionale.

Queste zone e le altre aree speciali soggette a vigilanza doganale hanno contribuito per un quinto al commercio estero complessivo del Paese nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

(ITALPRESS).