PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione in Iran e si oppone all’uso o alla minaccia dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, ha dichiarato giovedì la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, interpellata per un commento sull’aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran.

