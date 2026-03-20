La Cina registra progressi costanti nel rinverdimento del territorio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto progressi significativi nel rinverdimento del territorio, con la superficie forestale e il volume delle risorse boschive entrambi in aumento da 40 anni consecutivi, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie.

La superficie forestale del Paese ha raggiunto i 3,614 miliardi di mu (circa 241 milioni di ettari), portando il tasso di copertura forestale al 25,09% e rendendo la Cina il Paese che contribuisce al rinverdimento globale con la crescita più rapida.

Nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha avviato importanti programmi per la protezione e il ripristino degli ecosistemi chiave, mentre le aree soggette a desertificazione e insabbiamento hanno continuato a ridursi.

Secondo i dati forniti dall’amministrazione, nel periodo in questione sono stati rimboschiti complessivamente 549 milioni di mu di terreno, sono state ripristinate oltre 4,34 milioni di mu di zone umide e sono stati bonificati 152 milioni di mu di terreno desertificato.

Questi sforzi hanno prodotto benefici sia ambientali sia economici. Attualmente, il valore annuale dei servizi ecosistemici forniti dai sistemi forestali e delle praterie della Cina supera i 30.000 miliardi di yuan (circa 4.350 miliardi di dollari).

Nel frattempo, secondo l’amministrazione, la produzione alimentare forestale annua ha superato i 240 milioni di tonnellate, mentre l’ecoturismo ha attirato 3 miliardi di visitatori ogni anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).