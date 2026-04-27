La Cina consegna la più grande nave metaniera per GNL costruita nel Paese

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nella giornata di ieri la Cina ha consegnato la più grande nave metaniera per il gas naturale liquefatto (GNL) finora progettata e costruita a livello nazionale, segnando un passo avanti nella capacità nazionale di realizzare imbarcazioni di grandi dimensioni per il trasporto di energia pulita.

La Celsius Georgetown è salpata per Singapore dopo il completamento della consegna, alle 10:50 presso un molo della China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd., ha riferito il cantiere navale.

La nave, lunga 298,8 metri e larga 48 metri, presenta una capacità di trasporto di gas naturale liquefatto di 180.000 metri cubi ed è dotata di un sistema di propulsione a doppia alimentazione e bassa velocità.

Gli agenti dell’ispezione di frontiera sono saliti a bordo in anticipo per accelerare le procedure di sdoganamento, contribuendo a garantire una partenza puntuale e sicura, anche grazie alle condizioni di marea favorevoli.

Lu Jinlong, responsabile del programma per le grandi navi metaniere presso China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd., ha dichiarato che la società ha ricevuto ordini per sei unità di questo tipo. Le altre cinque sono attualmente in costruzione e la consegna della seconda nave è prevista tra tre mesi, ha aggiunto Lu.

Le navi metaniere per GNL sono progettate per trasportare gas naturale in forma liquida a una temperatura di -163 gradi Celsius. La loro complessità tecnologica è valsa a queste unità il soprannome di “gioiello della corona” dell’industria cantieristica, un settore a lungo dominato da un ristretto numero di costruttori navali a livello globale.

(ITALPRESS).