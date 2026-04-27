Cina: agricoltori portano l’aroma del tè dalle remote montagne alle città (3)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un coltivatore di tè controlla le foglie appena raccolte nel villaggio di Houkeng, distretto di Huangshan dell’omonima città della provincia orientale cinese dell’Anhui, il 25 aprile 2026.

Il Taiping Houkui è un rinomato tè verde dell’Anhui, noto per le sue foglie piatte e allungate. Si distingue per l’aroma particolare, il gusto morbido e il retrogusto dolce. Di recente, l’area centrale di coltivazione di questa varietà, nelle piantagioni di alta montagna del villaggio di Houkeng, è entrata nel periodo di raccolta più intenso. Per raccogliere le foglie fresche destinate alla produzione del Taiping Houkui, i coltivatori locali e i raccoglitori da loro assunti devono scalare montagne e attraversare corsi d’acqua per raggiungere le piantagioni. Tra fitte foreste e la foschia del mattino, iniziano a lavorare all’alba. Nel 2025, la produzione complessiva di tè del distretto di Huangshan ha raggiunto le 1.722,8 tonnellate, generando un valore complessivo della produzione di 3,9 miliardi di yuan (circa 571 milioni di dollari).

-Foto Xinhua-

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