LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha avviato una Consultazione preliminare di mercato per la prima fase del progetto di rigenerazione del Grand Harbour, segnando un primo passo di un piano nazionale di lungo termine volto a trasformare le aree strategiche attorno a una delle zone marittime storiche del Paese. La consultazione internazionale si concentrerà sulla fase iniziale più ampia del progetto, che include anche il sito dell’ex centrale elettrica di Marsa e l’area delle Dogane. Il processo resterà aperto per quattro mesi ed è coordinato dalla Grand Harbour Regeneration Corporation con il supporto tecnico di Grant Thornton. La ministra dell’Ambiente, dell’Energia e della Pulizia Pubblica, Miriam Dalli, ha dichiarato che l’iniziativa ha rilevanza nazionale ed è finalizzata ad attrarre investimenti, preservando al contempo l’identità e il carattere del Grand Harbour.

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