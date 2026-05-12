GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un vigile del fuoco insegna a uno studente come usare una lancia antincendio durante un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza pubblica in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione e la mitigazione dei disastri, presso una base di soccorso a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 10 maggio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]