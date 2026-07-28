BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto mostra una copia in volume unico delle versioni in kirghiso e russo del rapporto di un think tank intitolato “Caratteristiche contemporanee e significato globale del Pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del Partito”. Il Vertice 2026 dei media e dei think tank dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) si è aperto ieri a Bishkek. Durante l’evento, le versioni in kirghiso e russo del rapporto sono state pubblicate congiuntamente dal Think tank nazionale di alto livello della Scuola del Partito del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), ovvero l’Accademia nazionale di governance, e dal Think tank nazionale di alto livello dell’agenzia di stampa Xinhua. Il rapporto fornisce una spiegazione approfondita delle caratteristiche distintive e dei fattori chiave alla base del continuo successo e della duratura vitalità del PCC.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).