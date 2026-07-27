TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha confermato la propria disponibilità a sostenere la Tunisia nella lotta contro gli incendi boschivi, ricordando l’attivazione del Meccanismo europeo di Protezione civile che ha consentito l’invio di un Canadair italiano a supporto delle operazioni di spegnimento, secondo quanto riportato oggi dalla pagina ufficiale di Union européenne en Tunisie.

Il velivolo, messo a disposizione dall’Italia come risorsa della riserva strategica europea rescEU-IT, è operativo a sostegno della Protezione civile tunisina nelle aree colpite dagli incendi, in particolare nella regione di Kef. La rappresentanza dell’Unione europea in Tunisia ha sottolineato che il Meccanismo europeo di Protezione civile assicura una risposta rapida e coordinata alle emergenze e alle catastrofi naturali.

– Foto Ipa Agency –

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