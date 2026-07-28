Cina: pubblicato documento sulla cosiddetta questione della sovraccapacità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il ministero cinese del Commercio ha pubblicato un documento intitolato “La posizione della Cina sulla cosiddetta questione della sovraccapacità”.
Secondo il ministero, il documento è stato pubblicato per chiarire i fatti rilevanti e illustrare la posizione politica della Cina su tale questione.
Il documento afferma che il rapido sviluppo delle industrie moderne cinesi è guidato dall’innovazione. Il funzionamento stabile e sano delle industrie nazionali si basa sul continuo approfondimento delle riforme.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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