Schillaci e l’omologo libico al-Ghuj discutono a Roma il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore sanitario

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute libico, Mohamed al-Ghuj, e il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, hanno discusso a Roma il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore sanitario.

E secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute libico in un comunicato, i due hanno esaminato la formazione del personale medico, lo sviluppo dei trapianti di midollo osseo e il trasferimento di competenze per migliorare i servizi sanitari, concordando di proseguire il coordinamento per attuare le intese raggiunte. L’incontro rientra negli sforzi del Ministero libico per espandere i partenariati internazionali e potenziare il settore sanitario nazionale. La cooperazione con l’Italia rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del settore sanitario nel paese nordafricano.

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