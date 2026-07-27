Emergenza incendi, la Commissione Ue attiva il meccanismo di Protezione Civile europeo per Francia e Spagna

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha provveduto all’invio di aerei e vigili del fuoco in Francia e Spagna per fronteggiare gli incendi che stanno devastando i paesi. Lo riferisce una nota della Commissione europea, precisando che L’Ue ha fornito assistenza sia alla Francia che alla Spagna nell’ambito del Meccanismo di protezione civile europeo. Gli incendi boschivi nei due Paesi hanno innescato una delle più grandi operazioni di evacuazione in Europa, costringendo oltre 300.000 persone ad abbandonare le proprie case in Francia e Spagna.

In Francia, l’Ue ha schierato sette aerei e quattro elicotteri provenienti da Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Turchia. La maggior parte di questi velivoli fa parte della flotta antincendio rescEU. In Spagna, l’Ue ha mobilitato sei aerei provenienti da Grecia, Italia e Turchia e ha schierato 134 persone e 41 veicoli dal Portogallo. Il servizio satellitare Copernicus dell’Ue sta inoltre fornendo mappe di emergenza a supporto degli interventi sul campo. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE rimane in stretto contatto con le autorità francesi e spagnole per valutare quale ulteriore supporto possa essere mobilitato, e un funzionario di collegamento della Commissione europea si trova a Bordeaux per aiutare le autorità nazionali a coordinare l’assistenza.

– foto IPA Agency –

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