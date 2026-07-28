Domati 1.968 incendi in Algeria dall’8 luglio, resta alta l’allerta

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Le autorità algerine hanno annunciato la completa estinzione degli incendi registrati sul territorio nazionale dall’8 luglio scorso, dopo settimane di interventi sul campo che hanno interessato diverse regioni colpite dall’ondata di caldo. E’ quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale della Protezione civile algerina. Il bilancio complessivo indica 1.968 incendi domati, di cui 667 hanno riguardato aree forestali, boscaglie e zone di vegetazione spontanea, mentre 1.301 hanno interessato coltivazioni agricole, alberi da frutto e palmeti.

– foto IPA Agency –

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