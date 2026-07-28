KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Mosca e la regione circostante sono state colpite da un massiccio attacco di droni nelle prime ore del mattino, che ha costretto all’adozione di misure di sicurezza temporanee in diversi aeroporti che servono la capitale russa. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, inizialmente aveva affermato che la difesa aerea russa aveva abbattuto 12 droni in avvicinamento alla città, poi ha segnalato ripetute ondate di droni.

I droni ucraini hanno preso di mira un impianto siderurgico nella regione di Mosca, e nella Crimea occupata si è verificato un blackout a seguito di attacchi aerei notturni. Lo riporta il Kyiv Independent, secondo cui la fabbrica di acciaio Hydrostalkonstruktsiya a Cechov, nell’oblast’ di Mosca, è stata colpita da droni ucraini mentre la difesa aerea russa era impegnata in combattimento. Il governatore dell’oblast di Mosca, Andrey Vorobyov, ha confermato che anche un edificio residenziale è stato colpito. Nella notte, una stazione elettrica nella città occupata di Feodosia, nella Crimea sud-orientale, è stata colpita da droni ucraini, lasciando gran parte della città senza elettricità.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).