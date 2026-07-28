Rinvenute ossa nell’abitazione di una coppia in Provenza, ipotesi appartengano a 5 neonati

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La polizia francese ha rinvenuto, in un’abitazione dove risiede una coppia a Orange, in Provenza, delle piccole ossa che si suppone appartengano ai corpi di 5 neonati. Lo riferisce il sito la Provence, aggiungendo che gli investigatori hanno scoperto le ossa in alcune scatole di cartone. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, secondo le informazioni raccolte invece dall’emittente Bfmtv.

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