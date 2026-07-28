BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto mostra una copia del rapporto del think tank di Xinhua intitolato “Difendere l’equità e la giustizia e migliorare la governance globale: risultati, opportunità e prospettive della cooperazione SCO”. Il rapporto, pubblicato ieri a Bishkek dal Think tank nazionale di alto livello dell’agenzia di stampa Xinhua, offre una rassegna sistematica dei risultati pionieristici e dei traguardi storici raggiunti dalla SCO nei 25 anni trascorsi dalla sua fondazione, un’analisi approfondita delle ampie opportunità di cooperazione all’interno dell’organizzazione nell’attuale situazione internazionale e una presentazione completa delle ampie prospettive e del significato globale della costruzione di una comunità SCO dal futuro condiviso.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).