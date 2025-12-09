In uscita film su percorso di sviluppo della contea più elevata della Cina

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un film che racconta il percorso di sviluppo di Tsonyi, la contea ad altitudine più elevata della Cina nella regione autonoma dello Xizang, uscirà nelle sale di tutto il Paese il 16 dicembre.

Prodotto quest’anno per celebrare il 60esimo anniversario della regione autonoma, il film, intitolato “Puruo Gangri”, è presentato congiuntamente dai dipartimenti dell’Informazione dello Xizang, della provincia dello Zhejiang e della città di Nagqu, sotto la cui giurisdizione si trova la contea di Tsonyi. Il titolo si riferisce al ghiacciaio Purog Kangri della contea, il più spesso dell’altopiano Qinghai-Tibet.

Con un’altitudine media superiore ai 5.000 metri, la contea copre quasi 120.000 chilometri quadrati all’interno della Riserva Naturale Nazionale di Changtang. L’area dispone di appena il 40% dell’ossigeno presente al livello del mare. L’inverno può durare fino a 10 mesi, con temperature che scendono fino a -40°C.

Attraverso la storia della giovane studentessa universitaria Tong Xiaofan e dei pastori locali, il film ripercorre la trasformazione della contea dalla sua fondazione fino a un recente programma di ricollocazione ecologica, un’iniziativa mirata a migliorare le condizioni di vita delle persone e a proteggere il fragile ecosistema locale.

La troupe ha girato per 62 giorni a quote superiori ai 5.000 metri, raggiungendo un punto massimo di ripresa a 5.800 metri.

“Abbiamo superato enormi difficoltà. Questa ripresa è stata una sfida estrema”, ha dichiarato Cai Yu, co-regista del film, aggiungendo che molti membri della squadra hanno sofferto di mal di montagna durante la produzione.

Una scena notevole mostra l’attore Ngawang Rinqen tuffarsi in un fiume ghiacciato per salvare uno yak dall’annegamento. Con temperature che scendevano a -27 °C a 5.300 metri di altitudine, i capelli si congelavano in pochi secondi dopo l’emersione dall’acqua.

“Per quella scena, ho trascorso in totale oltre 40 minuti immerso nel fiume gelido”, ha raccontato l’attore tibetano. “Come attore professionista, volevo rappresentare lo stato reale dei personaggi originali”.

Il film si basa sulle esperienze di funzionari e pastori locali. Una delle figure originali, l’ufficiale di base Sangda Tsomo, ha espresso gratitudine alla troupe per aver portato la storia di Tsonyi sul grande schermo.

“La contea di Tsonyi è stata la mia casa per 15 anni. Quei bagliori di speranza provenienti dalla ‘terra di nessuno’ meritano di essere ricordati”, ha affermato l’uomo.

