ROMA (ITALPRESS) – Il Black Friday è sempre meno un venerdì e sempre più un mese di shopping. Le promozioni partite da fine ottobre hanno già generato un giro d’affari stimato in circa 3 miliardi di euro, cui dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi di spesa tra oggi e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, per un totale di circa 6 miliardi di euro. È quanto emerge dalle stime di Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos presso i consumatori italiani.

Alla vigilia del venerdì del Black Friday, il 66,6% dei consumatori ha già approfittato delle promozioni, contro il 54% dello scorso anno. Aumenta soprattutto la quota di chi ha già effettuato più di un acquisto, che passa dal 27% al 36,6%. Resta altissimo anche l’interesse per la giornata di venerdì 27 novembre: oltre otto consumatori su dieci (82,5%) si dichiarano intenzionati ad acquistare, il 44,6% sicuramente e il 37,9% probabilmente.

L’ampliamento della partecipazione alle promozioni si accompagna a una riduzione del budget medio individuale, che si attesta a 187 euro contro i 249 dello scorso anno. Quasi un acquirente su due (46,7%) indica una spesa non superiore ai 100 euro. Il 32,8% dei consumatori dichiara comunque un budget superiore a quello dello scorso anno, contro il 19,4% che lo ha ridotto. Il restante 47,8% prevede di spendere la stessa cifra. Particolarmente elevata la partecipazione dei consumatori tra i 18 e i 34 anni: l’86,6% è intenzionato ad acquistare, anche se oltre la metà indica un budget non superiore ai 100 euro.

A livello territoriale, la spesa media più elevata si registra nel Sud e nelle Isole (199 euro), seguiti dal Centro (183 euro) e dal Nord (181 euro). Il periodo promozionale imprime una forte accelerazione agli acquisti online.

In cima alle preferenze dei consumatori ci sono abbigliamento, calzature e accessori, indicati dal 47% degli acquirenti, seguiti dai prodotti di elettronica e informatica (37,3%) e da quelli per la bellezza e la cura della persona (35,2%). Seguono elettrodomestici (24,5%), libri (21,8%), giocattoli (18,4%) e mobili e prodotti per la casa (12,2%).

“Il Black Friday sta cambiando natura, trasformandosi in una lunga stagione promozionale che coinvolge una platea sempre più ampia di consumatori, anche con piccoli budget di spesa”, commenta Confesercenti. “Una trasformazione che modifica profondamente il calendario commerciale e le abitudini di acquisto degli italiani, anticipando anche una parte dello shopping natalizio. Per le piccole e medie imprese del commercio diventa sempre più difficile sostenere periodi così prolungati di promozioni, soprattutto in un quadro di squilibrio competitivo e fiscale con le grandi piattaforme internazionali del web”.

– Foto Ipa Agency –

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