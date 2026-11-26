ROMA (ITALPRESS) – Una filiera della gomma naturale sempre più sostenibile, tracciabile e libera dalla deforestazione, in vista dell’applicazione del regolamento europeo EUDR. È stato questo il tema al centro della conferenza stampa digitale organizzata oggi da Michelin e trasmessa in diretta da Clermont-Ferrand, in Francia, sede storica del gruppo. L’incontro, dedicato alle strategie e ai risultati raggiunti dall’azienda nell’approvvigionamento sostenibile della gomma naturale, ha rappresentato un’occasione per illustrare un percorso avviato oltre dieci anni fa, con l’obiettivo di rendere l’intera filiera più responsabile e trasparente.

Nel 2025 la produzione mondiale di questa materia prima ha raggiunto 14,9 milioni di tonnellate. La domanda alla base dell’iniziativa è stata posta in apertura da Cyrille Roget, direttore della comunicazione scientifica e dell’innovazione: come garantire una produzione di gomma naturale libera dalla deforestazione? Un interrogativo che accompagna il lavoro di Michelin dal 2015, anno in cui il gruppo ha adottato una politica specifica sulla gomma naturale sostenibile, assumendo l’impegno di approvvigionarsi esclusivamente di materia prima non legata alla deforestazione. Una strategia che ha anticipato di oltre dieci anni gli obiettivi del regolamento europeo EUDR e che si è sviluppata attraverso investimenti, collaborazioni internazionali e progetti direttamente nei territori di produzione.

A illustrare le principali tappe di questo percorso è stato Edouard de Rostolan, responsabile degli acquisti sostenibili di Michelin, che ha ripercorso l’evoluzione dell’impegno del gruppo nella trasformazione del settore. Tra i passaggi più significativi figura la partnership con il WWF, avviata nel 2014, seguita nel 2015 dalla definizione della politica sulla gomma naturale sostenibile. Nel 2018 Michelin ha inoltre aderito alla Global Platform for Sustainable Natural Rubber, piattaforma internazionale che riunisce diversi attori del settore con l’obiettivo di promuovere pratiche responsabili e migliorare le condizioni ambientali e sociali della filiera. Negli anni successivi l’impegno si è tradotto in una serie di iniziative concrete nei principali Paesi produttori.

Nel 2020 è stato avviato il progetto CASCADE in Indonesia, seguito nel 2021 dall’iniziativa Amazonas in Brasile. Nel 2022 il gruppo ha sviluppato i progetti RIVER in Sri Lanka e quelli dedicati all’agroforestazione in Thailandia, mentre nel 2023 è stato avviato il progetto Mahakam, ancora in Indonesia. Nel biennio 2024-2025 Michelin ha poi accelerato il processo di adeguamento ai requisiti europei attraverso lo strumento RubberWay-Geo. Nel 2026 il lavoro è proseguito con il progetto Harvest in Thailandia, con l’obiettivo di rafforzare la conformità al regolamento in Europa e nel resto del mondo.

Tra le esperienze più significative illustrate durante la conferenza figurano due casi presentati come esempi dell’approccio Michelin. Il primo riguarda il progetto RLU in Indonesia, descritto come un’iniziativa particolarmente complessa nella fase iniziale, ma successivamente diventata un punto di riferimento per gli interventi nel settore. Il secondo caso si sviluppa nello Stato brasiliano di Bahia, dove un’area forestale fortemente degradata è stata trasformata in una riserva naturale di particolare valore.

Due esperienze che testimoniano come gli interventi sulla filiera possano andare oltre la semplice tracciabilità della materia prima, contribuendo anche alla tutela della biodiversità, al recupero degli ecosistemi e alla valorizzazione dei territori. Sulle difficoltà incontrate nel corso di questo percorso è intervenuto anche Hervé Deguine, direttore delle relazioni con le ONG e le organizzazioni della società civile.

“Quasi ogni anno ci troviamo ad affrontare nuove incognite”, ha spiegato, evidenziando come la complessità dei progetti richieda un costante adattamento alle condizioni locali e un dialogo continuo con le organizzazioni e le comunità coinvolte. Un lavoro che, soprattutto nei Paesi caratterizzati da una produzione frammentata, necessita di collaborazione e di strumenti capaci di individuare tempestivamente le criticità. La complessità della filiera rappresenta infatti una delle principali sfide per il settore.

La produzione mondiale di gomma naturale coinvolge circa 15 milioni di ettari di coltivazioni, sei milioni di agricoltori e una rete articolata di piccoli produttori, commercianti, grandi piantagioni e stabilimenti di trasformazione. Secondo i dati presentati da Michelin, l’85% della produzione globale proviene da piccoli coltivatori. All’interno della propria catena di approvvigionamento, il gruppo coinvolge circa 1,5 milioni di agricoltori. Una dimensione che rende particolarmente complesso il controllo dell’origine della materia prima e la verifica delle condizioni ambientali in cui viene prodotta.

Un quadro ulteriormente approfondito attraverso i dati sulla distribuzione geografica della produzione mondiale. Nel 2025 sono state prodotte complessivamente 14,9 milioni di tonnellate di gomma naturale. L’Asia rappresenta l’area predominante, con l’83,7% della produzione globale, seguita dall’Africa con il 14,5% e dall’America Latina con l’1,8%. Tra i principali Paesi produttori figurano la Thailandia, che da sola rappresenta il 32% del totale mondiale, l’Indonesia con il 16%, la Costa d’Avorio con il 12%, il Vietnam con l’8%, l’India con il 6% e la Cina con il 5%.

Numeri che evidenziano la concentrazione della produzione in alcune aree geografiche e la necessità di costruire sistemi di controllo capaci di operare in contesti molto diversi tra loro. Michelin utilizza annualmente circa il 5% della produzione mondiale di gomma naturale. La distribuzione geografica degli approvvigionamenti del gruppo evidenzia un peso significativo dell’Asia, da cui proviene il 72% della gomma acquistata, mentre il 23% arriva dall’Africa e il restante 5% dall’America Latina.

La presenza in queste aree rende necessario un coinvolgimento diretto dei produttori e dei diversi soggetti che intervengono lungo la catena di approvvigionamento, dalla coltivazione alla trasformazione della materia prima. Per affrontare questa frammentazione, Michelin ha sviluppato strumenti dedicati alla mappatura e alla valutazione dei rischi. Tra questi RubberWay, introdotto nel 2017, consente di analizzare la catena di approvvigionamento e individuare le criticità legate alla sostenibilità, mentre RubberWay-Geo contribuisce al processo di tracciabilità geografica necessario per rispondere ai requisiti europei. Attraverso questi strumenti il gruppo punta a conoscere con maggiore precisione l’origine della gomma naturale e a verificare che la produzione non sia associata ad aree interessate da fenomeni di deforestazione.

La questione assume un’importanza particolare anche alla luce del ruolo della gomma naturale nella produzione degli pneumatici. Nei modelli destinati alle autovetture gli elastomeri naturali costituiscono una quota compresa tra il 12 e il 17%, mentre nei pneumatici per autocarri la percentuale sale al 35-40%. Si tratta quindi di una materia prima strategica per l’intero comparto automobilistico e dei trasporti, la cui gestione responsabile rappresenta un elemento centrale per ridurre l’impatto ambientale della produzione industriale.

Nel corso della conferenza è stato ribadito come la sostenibilità della filiera non possa essere garantita esclusivamente attraverso controlli effettuati a valle della produzione, ma richieda un lavoro strutturato direttamente nei territori. Il coinvolgimento dei piccoli agricoltori, la formazione, la collaborazione con le organizzazioni locali e la conoscenza dell’origine della materia prima costituiscono elementi fondamentali per costruire un sistema realmente tracciabile.

Con l’avvicinarsi dell’applicazione del regolamento EUDR, Michelin ha ribadito il proprio impegno a rispettare i nuovi requisiti, sottolineando come il lavoro sulla tracciabilità e sulla sostenibilità non rappresenti un adeguamento dell’ultimo momento, ma il risultato di una strategia costruita nel corso di oltre un decennio. L’obiettivo è consolidare un modello di approvvigionamento responsabile, capace di coinvolgere l’intera catena produttiva e di contribuire alla trasformazione globale del settore della gomma naturale.

-Foto ufficio stampa Michelin Italia-

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