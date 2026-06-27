Hurun Global Unicorn Index 2026: la Cina ospita 381 imprese unicorno

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Al primo gennaio di quest’anno, il numero di imprese unicorno in Cina ammontava a 381, secondo il Global Unicorn Index 2026 dell’Hurun Research Institute.

Il numero è aumentato di 38 unità rispetto all’anno precedente secondo l’indice, pubblicato a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

Sempre secondo l’indice, il numero di imprese unicorno a livello mondiale ha raggiunto il massimo storico di 1.603, in aumento del 5,3% rispetto al dato dell’anno precedente, con una valutazione complessiva di 54.000 miliardi di yuan, circa 7.920 miliardi di dollari USA.

Gli Stati Uniti sono in testa a livello mondiale con 806 imprese unicorno, 48 unità in più rispetto a un anno prima, pari al 50,3% del totale globale. La Cina si è classificata al secondo posto a livello mondiale con 381 imprese di questo tipo, concentrate principalmente nei settori dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale (IA), delle scienze della vita e delle nuove energie.

Rupert Hoogewerf, presidente e capo ricercatore di Hurun Report, ha affermato che il focus industriale delle imprese unicorno globali si è spostato negli ultimi otto anni dall’e-commerce al fintech, e ora all’IA. Nell’ultimo anno, il numero di imprese unicorno nel settore dell’IA è cresciuto molto più rapidamente che in qualsiasi altro comparto, con il numero totale che ormai è quasi alla pari con il fintech, al primo posto, mentre la loro valutazione complessiva ha raggiunto il triplo di quella del fintech.

Nei settori dei semiconduttori, delle nuove energie, della robotica e dell’economia a bassa quota, la Cina ha superato il resto del mondo, ha aggiunto Hoogewerf, noto anche con il suo nome cinese, Hu Run.

Il Global Unicorn Index 2026 è una classifica delle start-up mondiali fondate dopo il Duemila che valgono almeno un miliardo di dollari USA e non sono ancora quotate in borsa. L’Hurun Research Institute ha iniziato a monitorare le imprese unicorno nel 2017, e questa è l’ottava edizione del Global Unicorn Index.

(ITALPRESS).