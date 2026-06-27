Cina: Xizang, Nagqu ospita un gala di danza Guozhuang (2)

NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra delle persone mentre eseguono la danza Guozhuang, una tradizionale danza tibetana eseguita in piazza, a Nagqu, nella regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, il 25 giugno 2026. Il gala si è tenuto qui giovedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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