FIRENZE (XINHUA/ITALPRESS) – I giocatori si sfidano durante la finale del Calcio Storico Fiorentino, un tradizionale gioco rinascimentale con la palla del XVI secolo, tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella, in piazza Santa Croce a Firenze, il 24 giugno 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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