NAPOLI (ITALPRESS) – Entra nella fase operativa il nuovo Protocollo POS sottoscritto, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 15 giugno da ABI, APSP, Assofin, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE ed aperto a ulteriori adesioni.

All’accordo, finalizzato a incrementare diffusione, digitalizzazione e modernizzazione dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, quali carte di debito, di credito e prepagate, hanno aderito oltre 200 soggetti (banche, gruppi bancari, prestatori di servizi di pagamento non bancari e gestori di circuiti di pagamento).

L’elenco degli aderenti è disponibile sui siti di ABI, APSP, ASSOFIN e CNEL. Le offerte commerciali, rappresentate attraverso gli schemi standard previsti dal nuovo Protocollo, sono pubblicate da ciascun aderente sul proprio sito internet. Una più agevole consultazione e comparazione di tutte le offerte è possibile consultando apposita sezione del sito web del CNEL “Protocollo POS – Offerte commerciali degli acquirer”

“L’iniziativa – si legge in una nota – rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione dell’intesa tra le associazioni che punta ad accrescere la comprensibilità e la comparabilità delle condizioni applicate ai servizi di pagamento elettronici e a favorire la mitigazione dei relativi costi, con particolare attenzione alle operazioni di valore più contenuto, per favorire scelte di acquisto dei servizi di pagamento più convenienti in base alle specifiche necessità”.

Il nuovo Protocollo del 15 giugno prevede, infatti, iniziative promozionali da parte dei prestatori di servizi di pagamento rivolte almeno agli esercenti con ricavi annui fino a 400.000 euro, con attenzione alle transazioni di basso valore, cioè di importo fino a 30 euro e, in particolare, a quelle fino a 10 euro. Prevede inoltre almeno un’offerta commerciale – redatta secondo lo schema standard che ne consente la comparabilità – rivolta alle imprese con fatturato fino ad almeno 750.000 euro. Tali offerte saranno pubblicizzate per almeno 12 mesi e avranno la medesima durata minima.

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