MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e isybank protagoniste al Salone dei Pagamenti con numerose iniziative e workshop tematici legati ai pagamenti digitali: Intesa Sanpaolo ha partecipato in qualità di main partner con un proprio spazio espositivo per promuovere soluzioni di pagamento e accettazione e isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo operativa nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in qualità di partner della Terrazza dei Talenti.

Per il Gruppo Intesa Sanpaolo, l’innovazione è un processo continuo e costante che nasce dall’ascolto dei clienti per coglierne i nuovi comportamenti, attraverso un modello di servizio omnicanale, che consente a chi paga e a chi incassa di scegliere il canale più adatto alle proprie esigenze, in semplicità e sicurezza. In particolare, per le giovani generazioni, i pagamenti digitali possono rappresentare un motore di inclusione e accessibilità finanziaria grazie ai dispositivi indossabili dotati di tecnologia contactless, che consentono di pagare in modo rapido e sicuro, con un semplice gesto.

Dalla possibilità di associare la propria carta di pagamento agli orologi Swatch Pay e ai dispositivi Fitbit, Garmin, agli anelli e al braccialetto sviluppati con Tapster fino allo SkiTap26, Intesa Sanpaolo e isybank hanno ampliato negli anni le soluzioni dei pagamenti wearable, offrendo strumenti innovativi e capaci di integrare semplicità d’uso, accessibilità e design.

Con l’anello e il braccialetto, entrambi realizzati in partnership con Tapster, è possibile collegare le proprie carte con circuiti Mastercard e Visa per effettuare pagamenti contactless. Realizzati con diversi materiali ecosostenibili, i dispositivi hanno un chip NFC integrato che consente di effettuare acquisti avvicinando semplicemente la mano o il polso al terminale POS.

E non solo wearable o digitale, anche la carta fisica si colora per rappresentare le passioni e modalità di espressione delle nuove generazioni. Con il supporto di Visa e Ubisoft, la nuova carta personalizzata di isybank interpreta in chiave innovativa il rapporto tra pagamenti digitali e passioni delle nuove generazioni. I giovani, infatti, sono sempre più al centro dell’impegno della Divisione Banca dei Territori, che promuove iniziative dedicate a favorire l’inclusione, sostenere l’innovazione e diffondere la cultura del risparmio per accompagnarli nelle scelte di finanza personale legate al proprio futuro.

Intesa Sanpaolo è coinvolta attraverso la partecipazione al pilota promosso dall’Eurosistema, in quanto isybank è stata scelta da BCE come Payment Services Provider (PSP), contribuendo allo sviluppo di una soluzione europea basata su accessibilità, interoperabilità e libertà di scelta, in una logica di complementarietà tra moneta fisica e digitale.

Intesa Sanpaolo partecipa all’evoluzione di nuovi modelli di cooperazione e interconnessione del valore tra gli attori dell’ecosistema, promuovendo le sinergie, per generare valore condiviso e sostenere la crescita e la competitività del mercato europeo.

“Al Salone dei Pagamenti, Intesa Sanpaolo quale primo gruppo bancario italiano, ha rinnovato il proprio impegno nell’innovazione e nella centralità del cliente, elementi distintivi del proprio modello di servizio. In linea con il Piano d’Impresa 2026-2029 continuiamo a investire in tecnologia per accelerare la trasformazione digitale e offrire servizi sempre più evoluti, anche a supporto delle scelte di finanza personale, confermando il valore della relazione umana – ha detto Claudia Vassena, Executive Director Sales & Marketing Digital Retail della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Anche nell’evoluzione del sistema dei pagamenti, destinato a integrare strumenti tradizionali, identità digitali e nuove forme di moneta, il nostro Gruppo vuole essere protagonista. In questo percorso, partecipiamo al progetto dell’euro digitale retail della BCE, che ha scelto la nostra banca digitale isybank come Payment Services Provider. Un riconoscimento importante e un contributo concreto all’autonomia strategica europea, per mettere a disposizione dei cittadini soluzioni di pagamento sicure, semplici e complementari agli strumenti già esistenti”.

Al Salone, Intesa Sanpaolo ha presentato il progetto Oblatio, promosso da Digital Charity Società Benefit, per introdurre una nuova modalità di raccolta delle offerte in chiesa, coniugando innovazione, semplicità e rispetto della tradizione.

Realizzata grazie all’esperienza di Nexi nelle soluzioni di pagamento digitale, Oblatio amplia l’offerta di servizi del Gruppo a supporto delle comunità, consentendo ai fedeli di effettuare offerte e donazioni attraverso carte di pagamento, smartphone, wallet digitali e dispositivi wearable.

Oltre a facilitare il gesto della donazione, Oblatio favorisce una gestione più trasparente delle offerte grazie alla tracciabilità dei pagamenti digitali, contribuendo a ridurre i rischi connessi alla gestione del contante e a semplificare le attività amministrative. La soluzione può inoltre essere utilizzata in diversi momenti della vita comunitaria, dalle attività pastorali alle raccolte fondi.

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– foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).