ROMA (ITALPRESS) – Le mete nazionali prevalgono, ma uno su due guarda anche all’estero. Per il 74% l’occasione è anche quella di scoprire la città, mentre il 71% punta sulle specialità enogastronomiche locali. È quanto emerge dall’indagine flash su” Gli italiani e i mercatini di Natale“ realizzata da Confturismo Confcom e SWG su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

I mercatini di Natale si confermano una delle attrazioni più amate delle festività e un’importante occasione di viaggio, capace di generare ricadute positive per l’intero territorio. Tra fine novembre e dicembre, quasi sette italiani su dieci (68%) sono interessati a visitarne uno.

E se le destinazioni italiane restano le più gettonate, cresce anche il richiamo delle mete oltreconfine: tra chi programma una visita, il 49% prenderebbe in considerazione anche un mercatino all’estero, da solo (14%) o insieme a una destinazione italiana (35%).

La classifica delle mete italiane vede in testa Napoli, con il mercatino di San Gregorio Armeno, indicato dal 15% degli interessati. Seguono Bolzano (11%) e Roma (10%), che conquista il terzo posto, davanti a Trento e Merano, entrambe all’8%. Nel complesso, i mercatini del Trentino-Alto Adige sono il grande polo di attrazione per un italiano ogni tre. Per chi sceglie l’estero, la destinazione più ambita è Vienna (13%), seguita da Innsbruck e Salisburgo (entrambe al 7%). Completano la top five Praga (6%) e Monaco di Baviera (5%): una classifica che conferma il forte richiamo dei mercatini austriaci.

Per quasi quattro italiani su cinque i mercatini rappresentano un’occasione per immergersi nell’atmosfera delle feste. Il 27% li considera soprattutto un modo per staccare dalla quotidianità e concedersi un momento di svago, mentre per il 24% sono l’occasione per una gita fuori porta o una breve vacanza. Il 20% li associa a un momento di convivialità da condividere con amici e familiari. Non mancano, inoltre, il desiderio di sostenere artigiani e piccoli produttori locali (17%) e quello di assaggiare specialità gastronomiche e prodotti tipici (16%).

Soprattutto, i mercatini non sono soltanto una meta per lo shopping natalizio, ma un’opportunità per conoscere e vivere i luoghi che li ospitano. Il 74% degli interessati vorrebbe approfittare della visita per scoprire la città, visitando musei e siti storico-culturali; il 71% è interessato a mangiare e bere nei locali tipici. E se il 64% pensa di acquistare prodotti per sé e per la propria famiglia, il 61% approfitterebbe dell’occasione per comprare i regali di Natale.

-Foto IPA Agency-

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