MILANO (ITALPRESS) – Giuseppe Lavazza, presidente del cda di Luigi Lavazza Spa, è il vincitore della XXIX edizione del premio EY L’Imprenditore dell’Anno “per aver contribuito all’evoluzione di un’impresa familiare con oltre 130 anni di storia, consolidandone il ruolo tra i protagonisti globali del caffè. Una storia che ha portato il caffè italiano nel mondo, continuando a innovare e crescere senza perdere il legame con le proprie radici”. Il riconoscimento di EY è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende che, in un contesto di forte incertezza, hanno individuato nuove direzioni di sviluppo, guidando il cambiamento e contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese. “Ricevo questo riconoscimento con grande orgoglio. Fare impresa significa guardare lontano e compiere oggi scelte capaci di rendere l’azienda più forte domani, continuando a crescere e innovare con responsabilità e una visione di lungo periodo. È questo il compito di un imprenditore: continuare a costruire il futuro, anche nei momenti più complessi”, ha detto Lavazza. Per Massimo Meloni, EY Italy Private Leader e responsabile Italia del premio, “l’imprenditoria italiana è la linfa vitale del tessuto economico e sociale del nostro Paese e, in una fase di forte turbolenza in cui non esistono certezze, sta dimostrando di saper assumere la responsabilità di tracciare nuove rotte”.

“La cerimonia di premiazione conclude un percorso che abbiamo avviato come EY Private con un Roadshow che ci ha portato a conoscere e ascoltare le realtà imprenditoriali italiane, celebrando chi ha saputo guidare l’evoluzione della propria impresa con visione e determinazione”. EY ha assegnato, inoltre, il premio EY Shape The Future a Luigi Lavazza Spa. Giunto quest’anno alla seconda edizione, il premio celebra e valorizza le imprese e i progetti in grado di modellare il futuro e anticipare le sfide del domani generando un impatto positivo sulla società. Per la categoria Family Business viene premiato Antimo Caputo, amministratore delegato di Antimo Caputo Srl, per la categoria Innovation viene premiato Francesco Possati, presidente di Marposs Group, per la categoria Leadership & Vision viene premiato Riccardo Magni, ceo, presidente e fondatore di Magni Telescopic Handlers, per la categoria Sustainable Business Model viene premiata Ivana Ciabatti, fondatrice e ceo di Italpreziosi. Assegnati anche i premi Startup e Scaleup, dedicati alle imprese emergenti che si distinguono per modelli di business innovativi e ad alto potenziale di crescita. Ad Alessandra Accogli, ceo & co-founder di Sinergy Flow viene assegnato il premio Startup, mentre il premio Scaleup è assegnato a Luca Rodella, ceo & co-founder di Smartness.

– foto ufficio stampa EY –

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