Eni, siglati due accordi per la cessione di partecipazioni in asset upstream in Indonesia

MILANO (ITALPRESS) – Eni ha sottoscritto due accordi vincolanti per la cessione di partecipazioni in selezionati asset upstream in Indonesia operati da Searah, la joint venture indipendente partecipata al 50% da Eni e al 50% da Petronas. Il primo accordo riguarda la cessione a Pertamina. Eni cederà a Pertamina – società energetica nazionale indonesiana e maggiore produttore di petrolio e gas del Paese, con un ruolo strategico nelle infrastrutture energetiche del Kalimantan Orientale e nella rete gas della regione – la propria partecipazione del 10% nei PSC East Sepinggan, North Ganal e Rapak. Gli asset includono i giacimenti di gas in produzione Merakes ed East Merakes, nonché le scoperte di gas Geng North e Gehem, attualmente in fase di sviluppo attraverso il progetto gas North Hub, designato come Progetto Strategico Nazionale. Il secondo, riguarda la cessione a Medco. Eni cederà a Medco, primaria società nel settore dell’energia e delle risorse naturali del Sud-Est asiatico, la propria partecipazione del 10% nei PSC West Ganal, East Ganal, Ganal e Muara Bakau. Tali asset comprendono il giacimento in produzione di Jangkrik; i progetti gas Maha, Gendalo e Gandang, sviluppati nell’ambito del progetto South Hub; nonché Geliga, la recente scoperta giant a gas. Le operazioni fanno seguito al recente avvio di Searah ed evidenziano la solida creazione di valore generata da Eni negli ultimi anni nel Bacino di Kutei, grazie alle proprie distintive capacità nell’esplorazione e sviluppo.

I recenti successi esplorativi di Geng North e Geliga hanno consentito di individuare risorse per oltre 10 Tcf di gas e 650 milioni di barili di condensato. In aggiunta alle decisioni finali di investimento annunciate lo scorso marzo per i progetti North Hub e South Hub, tali risultati hanno generato un valore significativo per Eni e attratto un forte interesse da parte dell’industria per gli asset stessi. Il perfezionamento di entrambe le operazioni è soggetto all’ottenimento delle consuete autorizzazioni governative e regolatorie. Eni opera in Indonesia dal 2001, dove detiene un portafoglio upstream diversificato che comprende attività di esplorazione, sviluppo e produzione e, più recentemente, iniziative nel settore dell’agri-feedstock. Eni opera direttamente i PSC Peri-Mahakam e Makassar Strait e il blocco Sapukala, recentemente assegnato. Da giugno 2026 Eni detiene, insieme a Petronas, una quota del 50% nella neo-costituita società Searah, che unisce portafogli, competenze ed esperienza regionale complementari delle due società con l’obiettivo di garantire creazione di valore nel lungo termine e eccellenza operativa in Indonesia e Malesia. Con un portafoglio di 19 asset di produzione e sviluppo di gas – 14 in Indonesia e 5 in Malesia- Searah produce attualmente circa 350 mila boe/giorno, con l’obiettivo di superare i 500 mila boe/giorno di produzione sostenibile entro il 2028.

– foto logo Eni –

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