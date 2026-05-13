Egitto: a Il Cairo si apre Conferenza sul partenariato Cina-Paesi arabi (2)

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, interviene alla cerimonia di apertura della Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale presso la sede della Lega araba al Cairo, in Egitto, il 12 maggio 2026. La conferenza si è aperta qui ieri. L’evento di due giorni, a tema “Unire la saggezza, intraprendere un nuovo viaggio: costruire congiuntamente una comunità dal futuro condiviso tra Cina e Paesi arabi”, riunisce circa 250 rappresentanti provenienti da circa 110 media, think tank, istituzioni governative e imprese della Cina e dei Paesi arabi, nonché di organizzazioni internazionali e regionali.

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