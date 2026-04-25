HANNOVER (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende che cercano di diventare protagoniste nell’intelligenza artificiale (IA) industriale devono essere in Cina, ha riferito a Xinhua un alto dirigente Siemens durante la Hannover Messe 2026 attualmente in corso, la principale fiera commerciale industriale della Germania.

“La Cina è leader globale nell’IA, procede rapidamente nel suo sviluppo e nella sua adozione, e al tempo stesso dispone di una delle catene industriali del valore più complete e del più grande mercato manifatturiero”, ha dichiarato Cedrik Neike, membro del consiglio direttivo di Siemens AG e amministratore delegato di Siemens Digital Industries.

Neike ha affermato che da oltre 150 anni Siemens è profondamente radicata in Cina, contando più di 6.000 brevetti e domande di brevetto attivi nel Paese, ed essendo integrata nel suo ecosistema locale.

A marzo, l’azienda ha presentato 26 nuovi prodotti, tutti sviluppati e fabbricati in Cina e progettati per la scalabilità, il che, secondo Neike, riflette l’importanza della Cina nell’ecosistema globale di R&S di Siemens e la fiducia dell’azienda nella forza innovativa del Paese.

“Investiamo e innoviamo a livello locale e continuiamo a crescere insieme ai nostri partner cinesi”, ha affermato. “La Cina è e resterà un mercato chiave per Siemens”.

L’amministratore delegato ha affermato che, all’inizio dell’era dell’IA, l’azienda vede nuove opportunità di collaborazione con i suoi partner cinesi in settori di frontiera come nuovi materiali, biofarmaceutica, aerospazio e robotica.

“Grazie al suo slancio di crescita, alle sue dimensioni economiche e alla rapidità del suo sviluppo, e ad attori industriali forti che innovano rapidamente, la Cina si trova in una posizione unica per far sì che l’IA abbia un impatto industriale concreto”, ha dichiarato.

Le osservazioni di Neike sono giunte mentre l’intelligenza artificiale industriale si trova al centro dell’attenzione alla Hannover Messe di quest’anno, inaugurata lunedì con il tema “Think Tech Forward”.

“L’IA industriale sta passando dalla sperimentazione alle applicazioni nel mondo reale. Ora siamo nel punto più critico del ciclo dell’hype”, ha affermato. “L’obiettivo è chiaro: dobbiamo tracciare un percorso verso applicazioni di successo che rendano l’IA produttiva in modo duraturo”.

A suo avviso, tre qualità sono essenziali per rendere l’IA un successo per le aziende: curiosità, umiltà e coraggio.

“La curiosità significa sperimentare con l’IA industriale. La seconda qualità implica essere umili e aperti a idee diverse. Il coraggio significa essere disposti a condividere conoscenze e dati”, ha dichiarato.

Neike ha osservato che le aziende cinesi possiedono tutte queste qualità e, “insieme a velocità e dimensioni, l’economia cinese è il banco di prova ideale per sviluppare nuove tecnologie e nuovi prodotti con l’IA industriale”.

(ITALPRESS).