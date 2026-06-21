PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire domenica 17,94 milioni di viaggi passeggeri, nell’ultimo giorno della festività del Dragon Boat Festival, mentre in tutto il Paese si registra il picco dei rientri, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.
Per far fronte all’aumento della domanda di viaggio, sono stati programmati per la giornata 1.355 treni passeggeri aggiuntivi, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale.
Sabato, le ferrovie cinesi hanno gestito oltre 12,14 milioni di viaggi passeggeri, con operazioni di trasporto rimaste sicure, stabili e ordinate per tutta la giornata.
Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno è caduto venerdì, e la festività pubblica va da venerdì a domenica.
(ITALPRESS).