Cresce la presenza internazionale alla sesta edizione della China International Consumer Products Expo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le esposizioni internazionali rappresenteranno il 65% del totale alla sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE), in aumento di 20 punti percentuali rispetto all’anno scorso, ha dichiarato oggi un funzionario cinese.

Oltre 3.400 marchi provenienti da più di 60 Paesi e regioni saranno presenti alla prossima edizione della fiera, che si terrà nella provincia di Hainan, nel sud della Cina, dal 13 al 18 aprile, come reso noto dal vice ministro del Commercio Sheng Qiuping in una conferenza stampa.

In qualità di Paese ospite d’onore di quest’anno, il Canada riunirà quasi 40 aziende per presentare articoli quali cosmetici, prodotti agricoli e alimenti per animali domestici.

Parteciperanno all’evento anche delegazioni ufficiali di 12 Paesi e regioni, tra cui Svizzera, Repubblica Ceca e Irlanda. Russia e Bulgaria, tra gli altri, allestiranno per la prima volta padiglioni nazionali alla fiera.

Organizzata congiuntamente dal ministero cinese del Commercio e dal governo provinciale di Hainan, l’evento di quest’anno rappresenta la prima edizione da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato a pieno regime le operazioni doganali speciali su tutta l’isola.

(ITALPRESS).