Coprifuoco mirati in Francia dopo le violenze, Lecornu “Se necessario questa sera ne verranno decisi altri”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I coprifuoco mirati hanno contribuito alla tranquillità di questa notte. Ringrazio gli agenti di polizia e i gendarmi che ne hanno garantito l’applicazione, così come i prefetti per la loro mobilitazione. Questa sera, verranno decisi nuovi coprifuoco laddove la situazione lo richieda. Tali decisioni saranno prese sul territorio dai prefetti, in coordinamento con i sindaci”. Così, sui social, il primo ministro francese Sebastien Lecornu.

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