Coppia italiana predilige natura e vivaci mercati notturni in Cina

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A due anni dal loro primo viaggio in Cina, una coppia italiana, Miriam Colella e Riccardo Ugrin, è tornata per una seconda visita. Questa volta, invece dei grattacieli delle grandi città cinesi, i due stanno esplorando i vivaci mercati notturni e i paesaggi naturali della Cina sud-occidentale.

“Qui c’è un’atmosfera piuttosto animata. Non ci aspettavamo di trovare qualcosa di simile a Guiyang, per noi è una sorpresa”, ha dichiarato Colella durante un’intervista a Xinhua, presso il mercato notturno Qingyun di Guiyang, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou.

I due, che lavorano in Italia come fisioterapisti, sono arrivati in Cina l’11 maggio, grazie alla politica di esenzione dal visto.

Alla ricerca di luoghi “completamente diversi” dall’Europa, i due hanno scelto Guiyang, Chongqing e Chengdu come principali destinazioni. “Il nostro obiettivo principale era scoprire la vera Cina”, ha affermato Colella.

Durante il loro tour di due giorni a Guiyang, la coppia ha passeggiato la sera lungo le sponde del fiume Nanming e si è goduta le vivaci strade della città di notte. La vita notturna a Guiyang, secondo loro, è piacevole e offre ampia scelta.

Al mercato notturno Qingyun, il negozio di birra artigianale TripSmith ha vinto l’oro al Brussels Beer Challenge 2025 con una birra “sour” prodotta con fragole e albicocche del Guizhou. La coppia ne è rimasta così affascinata che è tornata ad assaggiarla per due giorni consecutivi.

Il mercato notturno della città, con le sue luci colorate, gli spettacoli di strada e la folla a tarda notte, li ha colpiti con la sua “vivacità” e “autenticità”. Colella ha osservato che le persone qui sono “molto accoglienti e calorose”.

Durante il tour al monte Fanjingshan, sito del patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO, sono rimasti profondamente impressionati dalle dimensioni e dalla gestione dell’area panoramica. “Era enorme, e il sito panoramico presentava un’organizzazione e un sistema di trasporti eccellenti; non abbiamo mai visto nulla fuori posto”, ha dichiarato Ugrin.

Durante questo viaggio, la coppia ha scelto di viaggiare sulla rete ferroviaria cinese ad alta velocità e di servirsi del comodo ecosistema digitale, che ha utilizzato per l’intero viaggio in Cina. “È piuttosto facile prenotare i biglietti semplicemente cercando sul sito. Qui Alipay e WeChat funzionano perfettamente”, ha affermato Colella.

Quando le è stato chiesto di riassumere le sue impressioni sulla Cina dopo le due visite, Colella ha affermato che è un Paese molto sottovalutato. “In realtà in Italia non ne sappiamo nulla, della cultura, del cibo, della storia. Ma quando vedi, quando senti, quando assaggi, è qualcosa che cambia completamente la prospettiva”.

“Qui sembra davvero tutto sicuro. Non ci siamo mai sentiti in pericolo o in una situazione di disagio”, ha aggiunto Ugrin, spiegando che, sia nelle grandi città sia nei centri più piccoli, non si sono mai preoccupati di furti o della sicurezza personale, nemmeno a tarda notte.

“Questo viaggio è una vera conferma di ciò che avevamo trovato in Cina due anni fa. Ci sta piacendo molto e siamo sicuri che non sarà la nostra ultima visita qui”, ha aggiunto la coppia.

(ITALPRESS).