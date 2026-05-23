La Francia vieta al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir l’accesso nel Paese

ROMA (ITALPRESS) – “A partire da oggi, a Itamar Ben-Gvir è vietato l’accesso al territorio francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della Global Sumud Flotilla”. Lo annuncia su X il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.

“Noi disapproviamo l’iniziativa della Flotilla, che non produce alcun effetto utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, ma non possiamo tollerare che dei cittadini francesi possano essere così minacciati, intimiditi o brutalizzati, per di più da un responsabile pubblico – prosegue Barrot -. Rilevo che questi comportamenti sono stati denunciati da un gran numero di responsabili governativi e politici israeliani. Essi fanno seguito a una lunga lista di dichiarazioni e azioni scioccanti, di incitamenti all’odio e alla violenza nei confronti dei palestinesi. Come il mio collega italiano (Antonio Tajani, ndr), chiedo all’Unione europea di prendere anch’essa delle sanzioni nei confronti di Itamar Ben-Gvir”.

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