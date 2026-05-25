Cina: la tecnologia rende il Guangxi un polo globale dell’industria di tè

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Circondata da onde di verde rigoglioso e grigio calcareo, una scena non comune nel paesaggio carsico, l’aria a Hengzhou, città-contea nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, è pervasa da una peculiare dolcezza floreale.

È il profumo della stagione della raccolta del gelsomino, una finestra biologica misurata in ore e non in giorni, che guida le sorti di un’economia regionale in rapida trasformazione industriale.

I dati ufficiali mostrano che la produzione annua di tè del Guangxi si attesta a circa 140.000 tonnellate, con il valore dell’intera filiera industriale superiore a 70 miliardi di yuan (10,24 miliardi di dollari).

Hengzhou fornisce oltre il 60% dei fiori di gelsomino del mondo e oltre l’80% del totale cinese. Circa 340.000 persone lavorano nel solo settore del gelsomino di Hengzhou.

Tradizionalmente, gli agricoltori si dirigono nei campi intorno a mezzogiorno, quando il sole è più intenso e i fiori sono sottoposti al massimo stress termico.

“La volatilità degli oli essenziali raggiunge il picco con il caldo”, ha dichiarato Lei Shuiping, coltivatore di gelsomino di terza generazione. “Rilascia i composti aromatici per cui gli acquirenti globali sono disposti a pagare un sovrapprezzo”.

Si stima che il valore complessivo del marchio del gelsomino e del tè al gelsomino di Hengzhou raggiungerà i 23,53 miliardi di yuan nel 2026, con un aumento su base annua di 863 milioni di yuan.

Sebbene la raccolta resti ad alta intensità di manodopera, tutto ciò che segue è stato trasformato dalla tecnologia.

Una piantagione di 10.000 mu (circa 667 ettari) funziona ora come una “serra digitale”, costellata di reti di sensori e riconoscimento delle immagini alimentato dall’intelligenza artificiale.

Lo “Smart Planting System”, come lo definiscono i funzionari locali, ha esteso la finestra di fioritura di quattro-sei settimane, ridotto l’uso di acqua e fertilizzanti di circa il 30% e dimezzato i costi di manodopera per mu prevedendo i momenti di picco della fioritura e segnalando in tempo reale le infestazioni di parassiti.

Questi aggiornamenti tecnologici hanno aggiunto in media 3.600 yuan al reddito annuo degli agricoltori per mu, secondo i dati agricoli locali.

Lu Yuan, che lavora in un’università locale, oggi beve due o tre tazze di bevande a base di tè al giorno, allontanandosi dal caffè freddo.

“Il tè freddo mi offre lo stesso rituale”, ha dichiarato. “Il caffè non è del tutto scomparso dalla mia vita, ma è semplicemente diventato opzionale”.

Questo cambiamento dei consumatori ha ampliato la presenza globale del tè del Guangxi. Mixue Ice Cream & Tea, società cinese che ha costruito il proprio marchio vendendo tè aromatizzati, ha aperto oltre 4.000 negozi all’estero, mentre Chagee, un altro marchio cinese del tè, ha aperto punti vendita in oltre 200 località fuori dalla Cina, con lunghe file segnalate fuori dai nuovi negozi in luoghi tra cui Kuala Lumpur e New York.

Il gelsomino di Hengzhou costituisce la base aromatica per molte delle loro bevande più vendute.

La stessa spinta alla modernizzazione sta favorendo i tradizionali tè scuri del Guangxi. Nella vicina contea di Cangwu, nella città di Wuzhou, i produttori hanno dato un restyling contemporaneo a una varietà fermentata vecchia di 1.500 anni, nota come Liubao.

“Con giardini ecologici e sistemi digitali, gestire la piantagione è molto più facile ora”, ha dichiarato Huang Shangyong, coltivatore di tè a Wuzhou.

Un sistema di tracciabilità basato su blockchain registra ora ogni fase della produzione, mentre droni dotati di IA possono segnalare focolai di malattie fino a 14 giorni prima che siano visibili a occhio nudo, ha dichiarato Liang Jinzhao, funzionario agricolo locale. Ogni lotto di merci destinate all’esportazione porta la propria carta d’identità, sotto forma di codice QR, consentendo agli acquirenti di tutto il mondo di risalire da una spedizione a uno specifico appezzamento.

La modernizzazione del tè del Guangxi rientrava nella più ampia strategia di rivitalizzazione rurale del Paese.

L’uso frequente dell’IA, dagli algoritmi per il rilevamento dei parassiti ai modelli di previsione della resa, ha trasformato la regione in una nuova frontiera della modernizzazione dell’agricoltura tradizionale cinese, preservandone al contempo l’identità culturale.

Nel 2025, i porti del Guangxi hanno gestito 16.000 tonnellate di esportazioni e importazioni di tè, per un valore di quasi 300 milioni di yuan, collocando la regione meridionale al primo posto a livello nazionale.

Sia il Liubao sia il gelsomino hanno ampliato la loro portata globale attraverso piattaforme commerciali e di networking come l’annuale China-ASEAN Expo a Nanning, secondo il Guangxi International Expositions Bureau.

Mentre i marchi cinesi di consumo si diffondono rapidamente nelle vetrine all’estero, portano con sé le offerte distintive del Guangxi e rendono il Guangxi un anello importante nel boom mondiale del tè.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).