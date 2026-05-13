Malta perde il primato europeo nei diritti LGBTIQ+

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha perso la sua posizione di leader europeo nei diritti LGBTIQ+ dopo aver mantenuto il primo posto per dieci anni consecutivi, secondo l’aggiornamento della Rainbow Map 2026 di ILGA-Europe.

L’indice annuale, che valuta 49 Paesi europei in base a leggi e politiche che incidono sui diritti umani delle persone LGBTI, colloca ora Malta al secondo posto con un punteggio dell’87,73%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto all’88,83% dello scorso anno. La Spagna ha superato Malta conquistando il primo posto con un punteggio dell’88,70%.

La Rainbow Map valuta i Paesi in sette categorie, tra cui uguaglianza e non discriminazione, diritti familiari, crimini d’odio e discorsi d’odio, riconoscimento legale del genere, integrità corporea delle persone intersessuali, spazio per la società civile e asilo. I punteggi vanno dallo 0%, che indica gravi discriminazioni e violazioni dei diritti umani, al 100%, che rappresenta piena uguaglianza e tutela dei diritti.

Il calo di Malta segna la prima volta dal 2015 in cui il Paese non guida la classifica europea sui diritti LGBTIQ+. Nella parte bassa della classifica 2026, la Russia si colloca all’ultimo posto con il 2,00%, seguita dall’Azerbaigian con il 2,25%. Tra gli Stati membri dell’Unione Europea, la Romania ha registrato il punteggio più basso, con il 19%.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).