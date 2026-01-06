Cina: “Zootropolis 2” supera “Avengers: Endgame” come film importato con maggiori incassi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Zootropolis 2” è diventato il film importato con il maggiore incasso nella storia del box office cinese, superando il precedente record detenuto da “Avengers: Endgame”, hanno mostrato martedì i dati di settore.
Secondo la piattaforma di dati Maoyan, fino a martedì mattina il sequel di animazione aveva incassato 4,251 miliardi di yuan (circa 606 milioni di dollari USA), superando il blockbuster sui supereroi del 2019.
I ricavi totali di “Zootropolis 2” nelle sale cinematografiche cinesi rappresentano circa il 36% degli incassi globali complessivi, in base ai dati di Maoyan, superando di gran lunga gli incassi in Nord America e consolidando saldamente la Cina come principale mercato del sequel.
(ITALPRESS).
