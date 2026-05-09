WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarebbe fantastico, mi piacerebbe vedere una fine del conflitto tra Russia e Ucraina. E’ il peggior conflitto dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 45 mila giovani soldati ogni mese, è pazzesco, quindi un cessate il fuoco è molto apprezzato”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, soffermandosi in apertura sulla guerra in Ucraina e sull’urgenza di arrivare a una de-escalation e a una tregua. Interpellato poi su un eventuale ridispiegamento delle truppe americane in Europa, in particolare dopo un possibile ritiro dalla Germania, Trump ha risposto a una domanda sulla possibilità di trasferirle in Polonia o in altri Paesi sul fianco orientale: “Beh, la Polonia sarebbe contenta di questo. Abbiamo un ottimo rapporto con la Polonia. Ho un ottimo rapporto con il presidente. Li ho sostenuti. Sì, chiunque. E lui proveniva da molto più indietro di chiunque altro. E’ un grande combattente, è una grande persona. Mi piace molto, quindi va bene così”, ha affermato il presidente americano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).