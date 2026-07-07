Barbier “Donington è un circuito unico, la stabilità e il grip fanno la differenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Donington Park è un circuito molto particolare e per certi versi unico nel calendario del Campionato Mondiale Superbike”. Con queste parole il direttore Racing Moto Pirelli, Giorgio Barbier, presenta lo Uk Round del Campionato Mondiale Superbike in programma la prossima settimana.

Per l’occasione, Pirelli metterà a disposizione dei piloti WorldSBK le soluzioni posteriori più morbide della gamma 2026, confermando un ulteriore passo in avanti nello sviluppo rispetto alla scorsa edizione, quando i piloti avevano a disposizione esclusivamente le specifiche della vecchia gamma.

Su un circuito caratterizzato da cambi di pendenza importanti e da un layout che alterna una prima sezione con una sequenza di lunghe curve veloci e una parte finale più lenta, con una sola staccata particolarmente impegnativa, il riferimento al posteriore per qualifiche e, potenzialmente, anche Gara Superpole sarà il pneumatico in mescola extrasoft SCQ.

Si tratta della soluzione più morbida dell’intera gamma Pirelli, già apprezzata dai piloti nel Round dell’Emilia-Romagna per gli ottimi riscontri sia sul giro secco sia sulla distanza della gara breve. L’allocazione posteriore sarà completata da supersoft SCX e soft SC0, mentre all’anteriore i piloti potranno contare su pneumatici di gamma in mescola soft SC1 e medium SC2.

Lo scorso anno la grande maggioranza dei piloti al via, incluso Toprak Razgatlioglu che conquistò tutte le tre gare in programma, optò sul davanti per la soluzione più morbida. Le condizioni meteorologiche rappresentano una delle principali variabili del round britannico, dove basse temperature, soprattutto nelle prime sessioni del mattino, e possibili precipitazioni possono incidere in modo significativo sul lavoro di piloti e team.

In scenari di questo tipo, la gamma Pirelli ha più volte evidenziato un’elevata versatilità, garantendo un rendimento efficace e costante in un ampio intervallo di temperature dell’asfalto e dell’aria, permettendo di mantenere un buon livello di prestazione sia nelle condizioni più fresche che con il caldo.

In caso di bagnato, l’allocazione è completata per entrambi gli assi da pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain. Per quanto riguarda i protagonisti del WorldSSP, confermate al posteriore le soluzioni di gamma in mescola supersoft SCX e soft SC0 e all’anteriore soft SC1 e medium SC2. In pista nel fine settimana anche le protagoniste del WorldWCR, così come le promesse future della Yamaha R3 World Cup, campionati che utilizzano pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi.

“Donington Park è un circuito molto particolare e per certi versi unico nel calendario del Campionato Mondiale Superbike. La prima parte è caratterizzata da curvoni veloci da percorrere ad alta velocità e continui cambi di direzione rapidi che impongono ai piloti di gestire elevata potenza con la moto ancora fortemente inclinata – dice il direttore Racing Moto Pirelli, Giorgio Barbier -. Questo richiede pneumatici in grado di garantire un elevato livello di grip, precisione e grande stabilità, offrendo al tempo stesso una prestazione costante sulla distanza di gara. Rispetto allo scorso anno, quando erano previste solo soluzioni di gamma e nessuna mescola di sviluppo, in questa edizione, pur confermando le stesse mescole del 2025, metteremo però a disposizione dei piloti l’intera gamma standard 2026, con la mescola extrasoft SCQ a rappresentare la soluzione più morbida presente in allocazione, utilizzabile, oltre che per prove libere e qualifiche, eventualmente anche per la Gara Superpole. Per le gare lunghe, invece, i piloti potranno contare su supersoft SCX e, in caso di temperature più basse, su soft SC0, soluzioni che hanno già dimostrato nel corso della stagione un ottimo equilibrio tra prestazione e costanza, come raccontano i tanti nuovi record stabiliti”.

“Infine – conclude Barbier -, il meteo, storicamente variabile in Inghilterra, sarà un fattore chiave: pioggia e temperature basse, anche in estate, influenzano gestione pneumatici e strategie. Sarà quindi fondamentale disporre di una gamma completa e versatile, capace di offrire il miglior supporto in qualsiasi condizione climatica”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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