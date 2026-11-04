ZHONGWEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 17 ottobre 2026, mostra una veduta del progetto di controllo della desertificazione sul margine sud-orientale del deserto del Tengger, nella città di Zhongwei, nella regione autonoma nord-occidentale cinese Hui del Ningxia. Zhongwei, che si estende lungo il margine sud-orientale del deserto, era un tempo tra le aree della Cina più colpite dall’avanzata della sabbia. All’inizio degli anni Cinquanta, le dune si trovavano a pochi chilometri dalla città, inghiottendo terreni agricoli e minacciando di invadere il fiume Giallo e la ferrovia Baotou-Lanzhou, la prima linea ferroviaria cinese ad attraversare un deserto. Negli ultimi settant’anni, gli operai hanno installato griglie di paglia su oltre 430.000 mu (circa 28.700 ettari) di deserto nel Ningxia e piantato oltre 100 milioni di arbusti resistenti alla siccità. Lo scorso anno, la regione ha completato una fascia di contenimento della sabbia lunga 153 chilometri lungo il margine del deserto del Tengger, rafforzando ulteriormente le proprie difese contro l’espansione del deserto. E l’ambiente ecologico locale migliora di anno in anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).