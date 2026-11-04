Malta, Abela “Il bilancio 2027 è l’unico progressista in Europa”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha definito il bilancio 2027 di Malta “l’unico bilancio progressista in Europa”, difendendo le misure economiche adottate dal governo e la decisione di mantenere i sussidi sui prezzi dei carburanti e dell’energia elettrica.

Intervenendo in Parlamento, Abela ha illustrato alcune delle principali misure annunciate la scorsa settimana dal ministro delle Finanze in occasione della presentazione della manovra, tra cui un “super bonus” annuale da 1.000 euro per i lavoratori, gli aumenti delle pensioni e le riduzioni fiscali a favore dei genitori.

Secondo il premier, il governo è riuscito a garantire la stabilità economica del Paese nonostante l’incertezza internazionale, i conflitti in corso e l’aumento dei prezzi del petrolio.

Abela ha sottolineato che il mantenimento di prezzi stabili per carburanti ed elettricità ha consentito di tutelare le famiglie, aumentando al contempo il potere d’acquisto attraverso tagli fiscali e altri incentivi economici. Il primo ministro ha inoltre difeso la prosecuzione dei sussidi energetici, sostenendo che, anche considerando esclusivamente questa misura, il bilancio maltese potrebbe essere annoverato tra i migliori dell’Unione europea.

Abela ha ribadito che l’esecutivo è riuscito a portare avanti un’agenda economica progressista mantenendo il deficit pubblico al di sotto del 3% del prodotto interno lordo (Pil).

Il rapporto tra debito pubblico e Pil di Malta si attesta attualmente al 47%, secondo i dati citati dal premier. Le dichiarazioni di Abela arrivano tuttavia mentre proseguono le critiche per l’introduzione, a partire dal prossimo anno, di nuove tariffe a carico dei cittadini provenienti da Paesi terzi, una misura che si affianca all’enfasi posta dal governo sul carattere progressista della manovra

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(ITALPRESS).