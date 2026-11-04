Egitto, al-Sisi punta a rafforzare la produzione locale e ad attrarre investimenti

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato il generale Mohamed Abdel Fattah Abu Bakr, presidente dell’Organizzazione araba per l’industrializzazione (AOI), per esaminare la strategia di sviluppo dell’organizzazione e il potenziamento delle capacità produttive e tecnologiche nei settori civile e militare.

Abu Bakr ha illustrato i risultati raggiunti nell’introduzione di tecnologie avanzate, nell’apertura di nuovi mercati di esportazione e nella realizzazione di progetti di sviluppo in diversi Paesi africani, nell’ambito della Visione Egitto 2030.

Ha inoltre evidenziato il contributo dell’AOI ai progetti strategici nei settori del trasporto pubblico, delle merci e della mobilità leggera, nonché gli sforzi per ampliare le partnership con il settore privato e le società internazionali.

Al-Sisi ha sottolineato la necessità di approfondire la produzione locale, trasferire tecnologie, attrarre investimenti, sostenere l’industria nazionale e incrementare le esportazioni.

Il presidente ha infine indicato l’obiettivo di trasformare l’AOI in una piattaforma di integrazione industriale, capace di valorizzare le capacità produttive, le competenze del settore privato e le partnership internazionali, rafforzando la competitività dell’Egitto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).