Al via a Tripoli il “Libya Construction Expo 2026”

MILANO (ITALPRESS) – Dal 8 all’11 novembre 2026, la Fiera Internazionale di Tripoli ospiterà la nona edizione del “Libya Construction Expo”, uno degli appuntamenti di maggior rilievo per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e delle tecnologie edili nel Paese nordafricano. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori di ADD International Group, l’evento di quest’anno si configura come una piattaforma strategica per supportare i piani di ricostruzione e sviluppo della Libia, attrarre produttori internazionali e facilitare le partnership tra il settore locale e quello globale.

La manifestazione mira a connettere gli agenti e i distributori locali con le aziende internazionali, offrendo al contempo un’opportunità unica per esplorare le dinamiche del mercato libico e instaurare relazioni commerciali durature. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di oltre 150 aziende provenienti da Tunisia, Egitto, Turchia, Italia e Cina, che presenteranno una vasta gamma di materiali, macchinari e soluzioni tecnologiche. Di particolare rilevanza sarà la presenza di una delegazione ufficiale italiana, coordinata dall’Agenzia ICE (Italian Trade Agency), composta da 17 aziende.

L’esposizione si articolerà in settori chiave che spaziano dalle tecnologie per l’acqua e i servizi igienico-sanitari alle energie rinnovabili, dai sistemi di allarme agli ascensori, dai macchinari pesanti alle pavimentazioni in marmo, fino ai materiali da costruzione, ai sistemi di climatizzazione e alle finiture.

Le stime parlano di oltre 200 espositori, più di 10.000 visitatori attesi, un’area espositiva superiore ai 5.000 metri quadrati e la presenza di oltre 500 personalità di spicco, tra cui rappresentanti governativi e decisori del settore. Parallelamente alla mostra principale, il calendario prevede lo svolgimento di diversi eventi collaterali.

Tra questi spiccano l’Architecture & Design Forum 2026, giunto alla sua terza edizione, e il Future Schools Expo, che si terranno sotto il patrocinio ufficiale dell’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione dei Centri Amministrativi (ODAC). Sono inoltre previsti saloni specializzati come il “Libya Water-tech Expo”, il “Libya HVAC Expo” (dedicato ai sistemi di climatizzazione) ed “Electro Libya” (per il settore elettrico), che vedranno la partecipazione dei più importanti marchi internazionali.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento godrà della presenza delle massime cariche istituzionali, tra cui il Primo Ministro, i ministri del governo e gli ambasciatori accreditati, a testimonianza dell’importanza strategica che la fiera riveste per il futuro del Paese.

Gli organizzatori hanno infine sottolineato come il Libya Construction Expo rappresenti il “polso” del mercato edile libico, offrendo alle aziende internazionali un’occasione diretta per interagire con i decisori dei progetti e i potenziali partner locali.

-Foto IPA Agency-

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