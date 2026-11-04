MILANO (ITALPRESS) – Il Centro Studi Componenti per Veicoli (CVIT) è un polo di eccellenza Bosch con sede a Modugno, in provincia di Bari, dove ingegneria meccanica, sviluppo software e analisi dei dati convergono per plasmare il futuro della mobilità. Il centro, spiega una nota, conta oltre 300 collaboratori e più di 440 brevetti, e fornisce competenze ingegneristiche complete, che spaziano dalla progettazione dei componenti allo sviluppo di sistemi per motori e software avanzati. “Nel settore delle due ruote, Bosch CVIT riunisce competenze di ingegneria, software, calibrazione e test in un unico processo integrato cross divisionale, combinando le competenze locali e il know-how globale del Gruppo Bosch per affiancare i clienti in ogni fase di sviluppo dei veicoli”, ha dichiarato Mariano Cilenti, General Manager di Bosch CVIT. “Collaboriamo con diversi costruttori moto italiani e internazionali – tra cui Ducati – nel processo di sviluppo, coprendo un’ampia gamma di modelli. Il nostro approccio integrato ci consente di definire programmi di test su misura per ciascun cliente, ottimizzando le attività e garantendo un coordinamento efficiente lungo l’intero processo”.

Dal 2018, Bosch CVIT investe costantemente in risorse e competenze dedicate allo sviluppo dei veicoli a due ruote. Al centro di queste attività si trova il Two-Wheeler Chassis Dyno, un banco a rulli di ultima generazione per moto inaugurato nel 2021. L’approccio integrato di Bosch CVIT accompagna lo sviluppo dalla calibrazione sul banco a rulli fino alla validazione del veicolo completo. “Il nostro Two-Wheeler Chassis Dyno consente di effettuare test sulle emissioni, attività di mappatura e prove di accelerazione con misurazione di coppia e potenza, garantendo condizioni di prova precise e controllate. Rappresenta quindi un’infrastruttura ideale per lo sviluppo delle centraline elettroniche controllo motore (ECU)”, ha spiegato Cilenti. Bosch CVIT dispone inoltre di un’officina dedicata, dotata di strumentazione avanzata per l’analisi dei gas di scarico, che permette di preparare e attrezzare con precisione i prototipi destinati alle attività di sviluppo. Il team specializzato riunisce esperti di calibrazione, ingegneri software e di sistema e piloti professionisti, che effettuano specifiche prove di validazione sia in pista sia su strada, per verificare la conformità ai requisiti dei clienti e alla normativa vigente.

Punto di riferimento a livello globale per il Gruppo Bosch, il banco a rulli per moto presente presso Bosch CVIT a Modugno combina un’elevata versatilità di test con un ampio range di prestazioni. Il banco consente di riprodurre scenari di guida complessi e cicli di prova in un ambiente altamente controllato e ripetibile, simulando velocità fino a 300 km/h e tenendo conto con precisione delle resistenze all’avanzamento, delle perdite per attrito e della resistenza aerodinamica. Le prove spaziano dai test sulle emissioni eseguiti utilizzando cicli di prova standardizzati – inclusi il WMTC (World Motorcycle Test Cycle) e l’FTP-75 (Federal Test Procedure 1975) per attività di sviluppo a supporto di diversi mercati internazionali – alle verifiche delle prestazioni dei veicoli ad alta potenza, inclusi quelli elettrici a batteria (BEV). I dati raccolti durante queste prove costituiscono la base per l’intero processo di sviluppo. Le misurazioni consentono di analizzare in dettaglio il comportamento del veicolo e permettono agli ingegneri di ottimizzarne le prestazioni, l’efficienza e la dinamica di guida. La gestione sinergica delle attività di test, dell’integrazione software e dell’ingegneria all’interno dell’ecosistema Bosch riduce al minimo i passaggi tra le diverse fasi di sviluppo, garantendo continuità operativa, dall’analisi iniziale alla calibrazione finale. Sulla base di queste competenze e delle specifiche esigenze dei clienti, Bosch CVIT fornisce soluzioni flessibili, che spaziano dai servizi di test dedicati sul banco a rulli, comprensivi di strumentazione del veicolo, esecuzione delle prove e acquisizione dei dati, fino a pacchetti completi di servizi ingegneristici che includono calibrazione, integrazione software, validazione e reportistica tecnica.

Bosch CVIT può contare su condizioni climatiche favorevoli che consentono di effettuare test all’aperto e prove in quota durante tutto l’anno. Le attività di calibrazione al banco a rulli e le prove su strada e in pista procedono in parallelo e in modo integrato, permettendo di valutare il comportamento del veicolo in tutte le condizioni rappresentative di utilizzo e di verificarne la conformità ai requisiti del cliente in termini di prestazioni, guidabilità ed emissioni. La presenza del Nardò Technical Center, poco distante da Bosch CVIT, completa l’offerta di servizi e contribuisce a creare in Puglia un ambiente integrato per le attività di test, combinando infrastrutture di alto livello e condizioni climatiche favorevoli tutto l’anno.

Questa stretta collaborazione dà vita a un ecosistema avanzato per le attività di test e validazione. Grazie alle 20 piste e alle strutture di prova all’avanguardia del Nardò Technical Center, il processo di validazione consente di verificare il comportamento del veicolo anche nelle condizioni dinamiche più impegnative. Dopo le prove al banco, il team di Bosch formato da piloti professionisti e ingegneri valuta i prototipi direttamente in pista, attraverso manovre dinamiche, analisi continua dei dati e accurate attività di calibrazione.

Infine, prima dell’avvio della produzione in serie, le prove su strada e le verifiche di robustezza della calibrazione rivestono un ruolo decisivo. Il team di sviluppo Bosch CVIT integra i dati raccolti al banco a rulli con i risultati delle prove in pista e su strada, per mettere a punto un prodotto affidabile e pronto per il mercato. Le prove al banco, su strada e in pista sono quindi parte di un unico processo di sviluppo, che consente di confrontare e correlare i risultati delle diverse fasi e di utilizzarli per ottimizzare il veicolo.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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