Elezioni Midterm, Trump “Accetto i risultati, credo l’Iran abbia giocato un ruolo chiave”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono assolutamente disposto ad accettare questi risultati”. Lo ha affermato in un’intervista al “New York Times” il presidente americano Donald Trump, che ha aggiunto: “Lavoreremo con i democratici e, sapete, saremo lieti di collaborare con loro. Probabilmente riusciremo a trovare un accordo”.

“Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto con una vittoria schiacciante”, ha aggiunto Trump su Truth.

“Credo che l’Iran abbia giocato un ruolo, ma allo stesso tempo la gente ha compreso l’importanza di ciò che ho fatto riguardo all’Iran”, ha detto il presidente americano in un’intervista telefonica con FoxNews.

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