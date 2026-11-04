Israele, Herzog avvia le consultazioni con i partiti

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha avviato le consultazioni con i rappresentanti dei partiti vincitori alle elezioni del 27 ottobre scorso che indicheranno il nome del futuro premier incaricato. Le consultazioni si concluderanno domani e sono trasmesse in diretta sui canali social della presidenza.

Intanto, poco prima dell’inizio delle consultazioni l”accesso alla residenza di Herzog a Gerusalemme è stato temporaneamente sospeso in seguito a un allarme di sicurezza. “Durante i controlli di sicurezza sui visitatori in arrivo alla residenza del presidente, lo scanner a raggi X ha fatto scattare un allarme. Di conseguenza, l’ingresso alla residenza è stato temporaneamente sospeso in attesa di chiarimenti. Gli artificieri della polizia si stanno recando sul posto per esaminare l’attrezzatura”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio di Herzog. Il quotidiano Haaretz scrive che l’accesso alla residenza è stato bloccato dopo che l’attrezzatura di un giornalista spagnolo dell’agenzia di stampa Efe ha fatto scattare un allarme durante i controlli di sicurezza e che il giornalista è stato trattenuto per essere interrogato.

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