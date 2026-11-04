Rally, Trofeo Pirelli Accademia Regione Isole a Salvatore Di Benedetto

MILANO (ITALPRESS) – Non è più un giovincello ma è sempre un ottimo pilota Salvatore Di Benedetto, con la sua Skoda Fabia vincitore della Regione Isole del Trofeo Pirelli Accademia CRZ e anche del titolo per gli Over55 della zona siciliana di ACI Sport. Di Benedetto è il primo dei piloti siciliani che hanno monopolizzato la Regione Isole, complice anche il fatto che i piloti sardi hanno avuto a disposizione poche gare sulla loro isola. A difendere i colori dei trofeisti Pirelli sardi nella finale della Coppa Italia in programma a Lucca saranno così soprattutto Auro Siddi, a sua volta vincitore del titolo Over55 ACI Sport della zona sarda sempre con una Skoda Fabia, e Mattia Ricciu, protagonista fra gli Under 25. Fra i siciliani in chiave finale occhio ad Alessio Pollara, pronto a tentare di replicare a qualche anno di distanza il successo del fratello maggiore Marco. Fra le Rally 5 successo di Carmelo Garufi che si è imposto sui corregionali Domenico Morreale e Mario Miraglia e sul sardo Ugo Valdarchi. Fra le 2 ruote motrici “Classic” la novità è la risalita di Stefano Velardi (Peugeot 106 RS 1.4P) che si è accodato alle Peugeot 208 R2 del leader successo di Michele Cortese nonostante il rush finale di Carlo Nicoletti a cui non sono bastate tre vittorie in altrettante gare. Fra le Rally4 situazione particolare con Rosario Cannino che ha il maggior bottino di punti ma non ha raggiunto le partecipazioni previste dal regolamento. Infine fra le altre 4RM successo di fatto incontrastato del sempre efficace Carlo Stassi (Toyota Yaris R1T 4×4).

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).