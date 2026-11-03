Libia, Alberini “L’Italia è benvenuta, siamo il primo partner commerciale”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La Libia offre opportunità alle imprese italiane, che possono contare sul sostegno delle istituzioni e della rete diplomatico-consolare per sviluppare nuove collaborazioni commerciali. È il messaggio dell’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, agli imprenditori italiani di ritorno dalla missione a Misurata organizzata dalla Camera di commercio italo-libica, presieduta da Nicola Colicchi. “L’Italia è benvenuta, siamo il primo partner commerciale, siamo un Paese di riferimento in tantissimi settori, non solo nell’economia, ma anche nella sicurezza, difesa e istruzione”, ha affermato nel corso di un intervento a Tripoli, ringraziando Colicchi per l’impegno nell’organizzazione dell’iniziativa. Il rappresentante diplomatico, trattenuto nella capitale da impegni istituzionali, ha spiegato di avere seguito la preparazione della missione, anche attraverso una visita a Misurata per incontrare gli interlocutori locali.

Al centro dell’intervento, il supporto alle aziende garantito dall’ambasciata a Tripoli, dall’ufficio economico-commerciale, dal desk Ice e dal consolato generale a Bengasi, in stretto raccordo con la Camera di commercio. Richiamato anche il ruolo dei collegamenti aerei diretti, disponibili anche su Bengasi, per favorire gli scambi e le missioni imprenditoriali. Un passaggio è stato dedicato ai visti, indicati come uno strumento essenziale per consentire a partner e clienti libici di recarsi in Italia. “Potete contare anche sull’ambasciata e sul consolato per i visti”, ha assicurato, ricordando l’esistenza di un canale preferenziale per le imprese. Agli operatori è stato inoltre rivolto l’invito a condividere gli sviluppi delle proprie attività, così da permettere alle istituzioni di orientare meglio il sostegno al sistema imprenditoriale. L’intervento si è concluso con un richiamo alla prudenza. “Non è che siamo in una situazione completamente normale“, ha osservato Alberini, sottolineando tuttavia che, adottando le necessarie cautele sul piano della sicurezza e gli opportuni accorgimenti legali, “si può lavorare”.

– foto xn8/Italpress –

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